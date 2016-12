Sámi Biibbal lea searvi maid muhtin biibbalberošteaddjit leat ásahan. Sin áigumuš lei Lars Hætta jorgalan Biibbala čállit ođđa čállinvuohkái. Sámi Biibbal álggahii 2009:s barggu čálihit Ođđa Testameantta ja Sálmmaid girjji ođđa čállinvuohkái ja dál lea dat bargu gárvvistuvvon.

Nils Aslak O. Eira, Sámi Biibbalis, muitala ahte eai sii árvidan man stuora bargu dát lei. Álggos lei buot Ođđa testameantta girjjiid čállit ođđa čállinvuohkái. Dán sáhtii dihtorprográmma ieš bargat go govve juohke siidu dihtorii. Dasto lei lohkat lea go dihtor čállán buot sániid nu mo galget ja divvut čállinmeattáhusaid. Dasto dárkkistit lea go jorgaluvvon riekta sisdoalu dáfus. De fertiimet buohtastahttit greikka- ja hebreagielaid vuođđoteavsttaiguin ja maiddái dárogielat teavsttaiguin. Loahpas ges dárkkistit giela, ja divvut čállinmeattáhusaid. 6 jagi ádjáneimmet, ja dál lea girji gárvvis, ja vuovdimassii.

Váldde oktavuođa Kárášjoga girkodulkkain Anne-Marit Eira Antiin, jus háliidat oastit Ođđa Testameantta.

Čállán Anne-Marit Eira Anti