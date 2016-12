Ođđa kapealla vihahuvvon

Gáregasnjárggas, Ohcejoga suohkanis (Suomas) lei illubeaivi cuoŋománu 17.beaivvi. Dalle vihahuvvui dohko ođđa kapealla.

Gáregasnjárggas lei ávvuipmilbálvalus ođđa kapealla viháheami oktavuođas.. Bismmagotti bisma Samuel Salmi doaimmahii vihaheami. Kapealla vihaheapmái ledje boahtán birrasii 300 olbmo

Ohcejoga girkohearrá Arto Seppänen lohká kapealla vihaheami stuorra áššin. Son lea leamaš mielde dán kapealla huksenprošeavttas álggu rájes, namalassii 2008 rájes.

– Lea leamaš hui mohkáš ášši ja dan dihtii illudan go beasan dákkár ávvudeapmái ja justa ovdalaš go ieš manan ealáhahkii. Munnje lea stuorra illu go oidnen man ollu olbmot bohte, maiddái dáža bealde. Dat čujuha ahte Deatnu ii leat makkárge rádji dat ovttastahttá min. Sámi álbmot lea nugo okta searvegoddi.

Seppänen sávašii ahte dát kapealla šattašii ráhkisin olbmuide ja ahte sii háliidit boahtit deike ođđasis ja ođđasis, gullat eavaŋgeliuma ja šaddat ávdugassan. Dan dihtii dat lea huksejuvvon.

Čállán ja govven Liv Tone Boine

Loga olles ášši Nuorttanaste nr. 5-2016